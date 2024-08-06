業績爛又逢股災！美航空類股8月來跌跌不休 這家廉航跌最慘

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:50

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美股周一 (5 日) 遭遇黑色星期一，連續 3 個交易日大幅下挫，與此同時，航空類股業績在今年上半年也告別了高成長，幾乎全部也在下滑。

略微下降的有達美航空 (DAL-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US) ，淨利分別年減 8.33% 跟 10.2% 至 13.42 億美元及 8800 萬美元，而業績下滑甚至虧損的則有美國航空 (AAL-US) 與西南航空 (LUV-US) ，淨利分別年減七成左右至 4.05 億美元，以及 1.37 億美元。

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自 2012 年以來，除了新冠疫情外，美國航空業者從未出現過業績如此大幅下滑跟虧損的情形。

在業績下滑的背景下，加上美股大幅回檔，美國上市航空公司股票幾乎崩盤。

在 8 月前三個交易日，忠實航空跌幅逾 25%，創下歷史新低，較高點跌超 87%。