盤中速報 - 比特幣大漲8.02%，報55,295.99美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:35
比特幣(BTC)在過去 24 小時內漲幅超過8.02%，最新價格55,295.99美元，總成交量達51.48億美元，總市值10,875.29億美元，目前市值排名第 1 名。
近 1 日最高價：56,276美元，近 1 日最低價：49,542.83美元，流通供給量：19,733,793。
比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.13%
- 近 1 月：-6.94%
- 近 3 月：-14.21%
- 近 6 月：+25.73%
- 今年以來：+22.66%
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