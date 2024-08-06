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鉅亨速報

營收速報 - 景碩(3189)7月營收26.92億元年增率高達39.12％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15


景碩(3189-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣26.92億元，年增率39.12%，月增率12.13%。

今年1-7月累計營收為169.87億元，累計年增率11.52%。

最新價為90.8元，近5日股價下跌-18.2%，相關半導體業下跌-13.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4934 張
  • 外資買賣超：-1599 張
  • 投信買賣超：+11 張
  • 自營商買賣超：-3346 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 26.92億 39% 12%
24/6 24.01億 19% -4%
24/5 25.11億 10% 5%
24/4 23.88億 10% -2%
24/3 24.43億 -6% 9%
24/2 22.38億 6% -3%

景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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