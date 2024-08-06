營收速報 - 景碩(3189)7月營收26.92億元年增率高達39.12％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:15
今年1-7月累計營收為169.87億元，累計年增率11.52%。
最新價為90.8元，近5日股價下跌-18.2%，相關半導體業下跌-13.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4934 張
- 外資買賣超：-1599 張
- 投信買賣超：+11 張
- 自營商買賣超：-3346 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|26.92億
|39%
|12%
|24/6
|24.01億
|19%
|-4%
|24/5
|25.11億
|10%
|5%
|24/4
|23.88億
|10%
|-2%
|24/3
|24.43億
|-6%
|9%
|24/2
|22.38億
|6%
|-3%
景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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