【量大強漲股整理】台股止穩向上領先預告後，權值股有機會續攻，關鍵是，利基型股如何挑?

鉅亨研報 2024-08-06 17:42

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加權指數，今日開高震盪走高，終場上漲 670.14 點，收在 20501.02 點，成交量 6399 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 234.92 億，投信買超 135.86 億，自營商賣超 117.13 億，三大法人合計買超 262.66 億，其中，投信連 25 買，累計 1705.84 億。

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預期台股在權值股多數反彈上漲後，將會陸續帶動不同族群反彈上攻，展開一段上漲行情。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 7.98%，收在 880 元，摩根士丹利分析師指出，台積電確認漲價，加上 AI 資本支出持續增強，都會是關鍵的股價催化劑，2025 年可望實現大於 55％的毛利率，並且在 2028 年到 2030 年之間，在其海外晶圓廠的生產達到經濟規模後，將毛利率逐漸提升到接近 60％的毛利率水準，認為台積電目前的價格具有吸引力，給出台積電「加碼」評等；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.3%，收在 167.5 元，7 月營收為 5,724 億元，月增 16.6%，年增 21.9%，為歷年同期新高，鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現；(2454-TW) 聯發科，上漲 8.48%，收在 1075 元，市場近期傳出，聯發科將發表的年度 5G 旗艦晶片天璣 9400 價格將提高，採用 3 奈米製程生產，搭配全大核架構，將帶來性能與能耗上的顯著提升。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 4.27%，收在 2684 元，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，上漲 9.18%，收在 37.45 元，全球傳動表示，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，法人估算，隨著稼動率回到 8 成，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上無存貨損失影響，Q3 起本業將可轉盈，下半年獲利可望較上半年明顯改善，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

(3019-TW) 亞光，亮燈漲停，收在 87.5 元，7 月營收為 22.24 億元，創 2011 年 9 月以來的單月新高，月增 5.4%，年增 43.6%，法人指出，亞光受惠車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，推升營運動能，預期下半年營運可望持續成長，(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線，傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，有望成為未來的強勁成長動能。

(2308-TW) 台達電，上漲 6.27%，收在 373 元，受惠 AI 高速成長趨勢，AI 伺服器營收佔比持續提升，目前也是美系 Tier 1 CSP AI 伺服器電源最大供應商，因為功率提升，單價也提升，有助於營收和獲利雙雙成長，台達電更具備完整的水冷散熱解決方案，雖然目前整體營收貢獻還不到 1%，但預計 2024Q3 開始小量交貨，2025 年就會明顯放量貢獻營收。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師