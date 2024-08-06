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鉅亨速報

營收速報 - 星通(3025)7月營收8,452萬元年增率高達150.41％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:15


星通(3025-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣8,452萬元，年增率150.41%，月增率18.74%。

今年1-7月累計營收為3.18億元，累計年增率0.78%。

最新價為51.9元，近5日股價下跌-11.62%，相關通信網路下跌-2.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+29 張
  • 外資買賣超：+25 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 8,452萬 150% 19%
24/6 7,118萬 -12% 159%
24/5 2,747萬 -10% 33%
24/4 2,064萬 19% -61%
24/3 5,339萬 -44% 267%
24/2 1,454萬 -53% -68%

星通(3025-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為網路存取設備產品群。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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