營收速報 - 星通(3025)7月營收8,452萬元年增率高達150.41％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:15
今年1-7月累計營收為3.18億元，累計年增率0.78%。
最新價為51.9元，近5日股價下跌-11.62%，相關通信網路下跌-2.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+29 張
- 外資買賣超：+25 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|8,452萬
|150%
|19%
|24/6
|7,118萬
|-12%
|159%
|24/5
|2,747萬
|-10%
|33%
|24/4
|2,064萬
|19%
|-61%
|24/3
|5,339萬
|-44%
|267%
|24/2
|1,454萬
|-53%
|-68%
星通(3025-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為網路存取設備產品群。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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