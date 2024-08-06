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鉅亨速報

營收速報 - 鈊象(3293)7月營收15.15億元年增率高達32.03％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:15


鈊象(3293-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣15.15億元，年增率32.03%，月增率-2.53%。

今年1-7月累計營收為102.67億元，累計年增率29.15%。

最新價為669元，近5日股價下跌-20.84%，相關文化創意產業指數下跌-16.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5151 張
  • 外資買賣超：-5541 張
  • 投信買賣超：+522 張
  • 自營商買賣超：-132 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 15.15億 32% -3%
24/6 15.54億 33% -1%
24/5 15.72億 36% 9%
24/4 14.49億 26% -1%
24/3 14.71億 32% 5%
24/2 13.95億 32% 6%

鈊象(3293-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業。資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易。電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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