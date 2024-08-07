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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月7日台股大型公司7月營收一覽（新增17家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 07:55


本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月7日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計35家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
瑞軒-光電業 23.46億 70.9%
至上-電子通路業 199.06億 70.5%
藍天-電腦及週邊設備業 21.60億 44.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
可成-其他電子業 19.92億 27.2%
太子-建材營造業 7.23億 21.0%
聯電-半導體業 208.97億 19.1%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達35家。其中營收年增大於 25％有8家，年增小於-20％有1家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 8家
大於50億 >= 0% 20家
大於50億 < 0% 6家
大於50億 <= -20% 1家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 10.11億 837.6%
瑞軒-光電業 23.46億 70.9%
至上-電子通路業 199.06億 70.5%
慧洋-KY-航運業 18.55億 50.7%
藍天-電腦及週邊設備業 21.60億 44.9%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻準-其他電子業 78.26億 30.9%
可成-其他電子業 19.92億 27.2%
華通-電子零組件業 67.23億 26.3%
臻鼎-KY-電子零組件業 134.58億 25.6%
太子-建材營造業 7.23億 21.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收汽車工業鴻華先進-創光電業瑞軒

相關行情

台股首頁我要存股
瑞軒18.3-5.43%
至上72.52.11%
藍天50.8-5.22%
可成2172.12%
太子10.95-2.67%
聯電51.73.50%
鴻華先進-創40.41.00%
慧洋-KY63.60.00%
鴻準57.6-0.52%
華通65.1-1.96%
臻鼎-KY123-0.40%

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#下跌三黑K線

中強短弱
瑞軒

85%

勝率
偏弱
華通

90.91%

勝率
偏弱
臻鼎KY

76.19%

勝率
偏弱
太子

45.46%

勝率
中強短弱
藍天

76%

勝率
偏弱
鴻準

48.15%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
華通

90.91%

勝率
偏弱
太子

45.46%

勝率
偏弱
鴻準

48.15%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
華通

90.91%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
藍天

76%

勝率
偏弱
鴻準

48.15%

勝率

#偏強機會股

中弱短強
可成

85%

勝率

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