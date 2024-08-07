營收速報 - 2024年8月7日台股大型公司7月營收一覽（新增17家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月7日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計35家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|瑞軒-光電業
|23.46億
|70.9%
|至上-電子通路業
|199.06億
|70.5%
|藍天-電腦及週邊設備業
|21.60億
|44.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|可成-其他電子業
|19.92億
|27.2%
|太子-建材營造業
|7.23億
|21.0%
|聯電-半導體業
|208.97億
|19.1%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達35家。其中營收年增大於 25％有8家，年增小於-20％有1家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|8家
|大於50億
|>= 0%
|20家
|大於50億
|< 0%
|6家
|大於50億
|<= -20%
|1家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|10.11億
|837.6%
|瑞軒-光電業
|23.46億
|70.9%
|至上-電子通路業
|199.06億
|70.5%
|慧洋-KY-航運業
|18.55億
|50.7%
|藍天-電腦及週邊設備業
|21.60億
|44.9%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鴻準-其他電子業
|78.26億
|30.9%
|可成-其他電子業
|19.92億
|27.2%
|華通-電子零組件業
|67.23億
|26.3%
|臻鼎-KY-電子零組件業
|134.58億
|25.6%
|太子-建材營造業
|7.23億
|21.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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