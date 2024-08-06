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鉅亨速報

營收速報 - 上揚(6222)7月營收30萬元年增率高達156.78％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15


上揚(6222-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣30萬元，年增率156.78%，月增率24.69%。

今年1-7月累計營收為202萬元，累計年增率14.97%。

最新價為30.9元，近5日股價下跌-14.41%，相關光電類指數下跌-9.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11 張
  • 外資買賣超：+11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 30萬 157% 25%
24/6 24萬 13% -25%
24/5 32萬 29% 65%
24/4 20萬 13% -73%
24/3 72萬 11% 3906%
24/2 2萬 -89% -92%

上揚(6222-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務。代理國內外廠商產品之報價投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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