營收速報 - 上揚(6222)7月營收30萬元年增率高達156.78％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 16:15
今年1-7月累計營收為202萬元，累計年增率14.97%。
最新價為30.9元，近5日股價下跌-14.41%，相關光電類指數下跌-9.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11 張
- 外資買賣超：+11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|30萬
|157%
|25%
|24/6
|24萬
|13%
|-25%
|24/5
|32萬
|29%
|65%
|24/4
|20萬
|13%
|-73%
|24/3
|72萬
|11%
|3906%
|24/2
|2萬
|-89%
|-92%
上揚(6222-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務。代理國內外廠商產品之報價投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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