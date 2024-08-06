search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 和椿(6215)7月營收1.26億元年增率高達104.69％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 13:15


和椿(6215-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣1.26億元，年增率104.69%，月增率1.9%。

今年1-7月累計營收為7.62億元，累計年增率32.15%。

最新價為52.1元，近5日股價上漲1.25%，相關其他電子下跌-11.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+451 張
  • 外資買賣超：+445 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 1.26億 105% 2%
24/6 1.23億 64% -5%
24/5 1.30億 41% 40%
24/4 9,293萬 11% -18%
24/3 1.13億 12% 46%
24/2 7,715萬 -19% -23%

和椿(6215-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化系統業務。安全裝置系統業務。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收和椿

相關行情

台股首頁我要存股
和椿52.2-7.94%
美元/台幣32.6920.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
和椿

91.3%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
和椿

91.3%

勝率

#高盈餘高毛利

中強短弱
和椿

91.67%

勝率

#營收創高股

中強短弱
和椿

91.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty