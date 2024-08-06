營收速報 - 和椿(6215)7月營收1.26億元年增率高達104.69％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 13:15
今年1-7月累計營收為7.62億元，累計年增率32.15%。
最新價為52.1元，近5日股價上漲1.25%，相關其他電子下跌-11.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+451 張
- 外資買賣超：+445 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|1.26億
|105%
|2%
|24/6
|1.23億
|64%
|-5%
|24/5
|1.30億
|41%
|40%
|24/4
|9,293萬
|11%
|-18%
|24/3
|1.13億
|12%
|46%
|24/2
|7,715萬
|-19%
|-23%
和椿(6215-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化系統業務。安全裝置系統業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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