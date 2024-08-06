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鉅亨速報

營收速報 - 華固(2548)7月營收30.54億元年增率高達1554.95％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 11:15


華固(2548-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣30.54億元，年增率1554.95%，月增率330.19%。

今年1-7月累計營收為47.97億元，累計年增率-26.25%。

最新價為142元，近5日股價下跌-8.36%，相關建材營造下跌-9.51%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1770 張
  • 外資買賣超：-175 張
  • 投信買賣超：+2189 張
  • 自營商買賣超：-244 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 30.54億 1555% 330%
24/6 7.10億 5369% -31%
24/5 10.23億 58% 29660%
24/4 344萬 -100% 41%
24/3 243萬 -100% 9%
24/2 223萬 -100% -14%

華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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