營收速報 - 華固(2548)7月營收30.54億元年增率高達1554.95％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 11:15
今年1-7月累計營收為47.97億元，累計年增率-26.25%。
最新價為142元，近5日股價下跌-8.36%，相關建材營造下跌-9.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1770 張
- 外資買賣超：-175 張
- 投信買賣超：+2189 張
- 自營商買賣超：-244 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|30.54億
|1555%
|330%
|24/6
|7.10億
|5369%
|-31%
|24/5
|10.23億
|58%
|29660%
|24/4
|344萬
|-100%
|41%
|24/3
|243萬
|-100%
|9%
|24/2
|223萬
|-100%
|-14%
華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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