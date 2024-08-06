鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)目標價調降至925.62元，幅度約4.68%
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 12:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對華城(1519-TW)提出目標價估值：中位數由971.08元下修至925.62元，調降幅度4.68%。其中最高估值1100元，最低估值909.09元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予華城(1519-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。
華城(1519-TW)今(6日)收盤價為579元。近5日股價下跌15.05%，相關電機機械近5日下跌11.51%，集中市場加權指數下跌10.53%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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