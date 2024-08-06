鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至177.3元，預估目標價為3500元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 12:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由176.26元上修至177.3元，其中最高估值188.4元，最低估值164元，預估目標價為3500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|188.4(188.4)
|205.31
|216.29
|最低值
|164(164)
|143.06
|150.67
|平均值
|176.95(176.56)
|182.8
|189.03
|中位數
|177.3(176.26)
|187.3
|191.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64,424,680
|74,580,250
|80,015,680
|最低值
|55,039,710
|58,715,700
|60,748,910
|平均值
|58,349,670
|66,362,670
|69,116,040
|中位數
|58,367,000
|66,898,000
|68,436,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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