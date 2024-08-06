營收速報 - 華友聯(1436)7月營收12.20億元年增率高達3121.39％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15
今年1-7月累計營收為32.62億元，累計年增率2264.62%。
最新價為137元，近5日股價下跌-11.88%，相關建材營造下跌-9.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1275 張
- 外資買賣超：-906 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-369 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|12.20億
|3121%
|57%
|24/6
|7.77億
|2815%
|-7%
|24/5
|8.33億
|3184%
|103%
|24/4
|4.11億
|1534%
|17096%
|24/3
|239萬
|-87%
|-84%
|24/2
|1,523萬
|428%
|518%
華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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