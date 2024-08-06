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鉅亨速報

營收速報 - 華友聯(1436)7月營收12.20億元年增率高達3121.39％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:15


華友聯(1436-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣12.20億元，年增率3121.39%，月增率57.03%。

今年1-7月累計營收為32.62億元，累計年增率2264.62%。

最新價為137元，近5日股價下跌-11.88%，相關建材營造下跌-9.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1275 張
  • 外資買賣超：-906 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-369 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 12.20億 3121% 57%
24/6 7.77億 2815% -7%
24/5 8.33億 3184% 103%
24/4 4.11億 1534% 17096%
24/3 239萬 -87% -84%
24/2 1,523萬 428% 518%

華友聯(1436-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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