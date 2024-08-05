風吹七Go – 臺鹽「七股鹽山風箏嘉年華」本月箏鮮登場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 19:52

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臺鹽公司指出，第一週 8/10 和 8/11 搭配台南七股海鮮節，以「空中海鮮節」為主題，施放各式海鮮風箏，展現獨特的海洋風箏秀；第二週的 8/17 和 8/18 則以「鹽山動物園」為主題，展示各種動物造型風箏，讓七股鹽山的天空變得更加繽紛多彩。今年還首次加入 2 層樓高的台塩海洋鹼性離子水風箏，提醒大家在炎炎夏日多補充水分。



臺鹽公司表示，這場盛會由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦，藉由這場大型活動帶來更多視覺饗宴，不僅豐富了暑假的娛樂內容，也提升了七股鹽山作為觀光景點的魅力，歡迎民眾來七股鹽山同樂。

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本次展演場地以獨特的七股鹽山背景，結合風箏藝術，讓民眾不僅能欣賞到超過 15 米長的海豚、鯨魚、烏賊、章魚等大型風箏在園區內飄舞，還能感受到海洋的壯麗與風箏藝術的結合。景象壯觀，不論是風箏愛好者還是熱愛拍照的朋友們，都不可錯過這場盛會。除了令人目不暇給的空中風箏表演外，地面上還有風動地景風箏，五彩繽紛的海洋風地景隨風舞動，營造出夢幻般的景象，讓民眾沉浸在風箏的繽紛世界中，每個角落都是拍照的絕佳背景。



臺鹽指出，來到七股鹽山絕對要挑戰攀登高達 6 公尺的巨大鹽山！在蔚藍天空和白雲的映襯下，遠眺造型風箏迎風飄舞，別有一番風味，絕對是拍照的最佳景點。園區內設有「好管鹹事的日子展覽」、「碘鹽知識展覽」、「傳統曬鹽體驗區」、「扇形廣場」、「良緣塘」等，透過各展區了解昔日鹽工生活日常面貌及學習鹽品科普知識，值得體驗走訪。