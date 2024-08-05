PCB耗材需求成長 鉅橡上半年獲利成長1.23倍 EPS 0.6元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 19:23
PCB 廠對耗材的去化庫存效應顯現，包括尖點 (8021-TW) 及鉅橡 (8074-TW) 營運都有走出谷底的態勢， 鉅橡今 (5) 日公布最新財報顯示，2024 年上半年稅後純益 4892 萬元，年增 1.23 倍，每股純益達 0.6 元。
鑽孔墊材廠鉅橡，第二季營收 3.2 億元，爲近 7 季新高。季增 13.59%，年增 14.89%；累計上半年營收 6.03 億元，年增 13.36%，鉅橡 2024 年上半年毛利率 22.37%，年增 3.44 個百分點， 2024 年上半年稅後純益 4892 萬元，年增 1.23 倍，每股純益達 0.6 元。
鉅橡 2024 年單月的營收表現，扣除 2 月逢農曆春節假期工作天數減少因素，1-6 月營收，單月都站上 1 億元以上水平，6 月合併營收則為 1.05 億元，主要成長動能為，迎接 AI 伺服器時代，各大電子零組件大廠啟動完成量產準備的需求，在產品的技術與規格大幅提升下，帶動公司高階 PCB 材料的需求成長，特別是台灣區的 PCB 材料訂單出貨最為亮眼。
鉅橡在 PCB 製程材料市佔率穩定，產品、產能及服務皆具備競爭力優勢，受惠台灣半導體產業能見度明朗且前景需求明確，期待下半年終端應用產品正常出貨，為公司高階 PCB 材料挹注穩健營收來源。
另，鉅橡子公司美耐板產品，今年透過逐步擴張市場銷售渠道，將品牌推向多元的裝修市場，旨在快速打開市場口碑，爭取高端商業及家居空間的訂單機會。
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