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鉅亨速報

營收速報 - 商之器(8409)7月營收2,543萬元年增率高達172.95％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16


商之器(8409-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣2,543萬元，年增率172.95%，月增率133%。

今年1-7月累計營收為8,012萬元，累計年增率7.38%。

最新價為19.1元，近5日股價下跌-3.64%，相關生技醫療股價指數下跌-3.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：-4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 2,543萬 173% 133%
24/6 1,091萬 -24% 14%
24/5 955萬 10% 30%
24/4 733萬 -33% -31%
24/3 1,065萬 6% 42%
24/2 752萬 -43% -14%

商之器(8409-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為智慧醫療。行動醫療。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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