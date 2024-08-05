營收速報 - 商之器(8409)7月營收2,543萬元年增率高達172.95％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16
今年1-7月累計營收為8,012萬元，累計年增率7.38%。
最新價為19.1元，近5日股價下跌-3.64%，相關生技醫療股價指數下跌-3.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|2,543萬
|173%
|133%
|24/6
|1,091萬
|-24%
|14%
|24/5
|955萬
|10%
|30%
|24/4
|733萬
|-33%
|-31%
|24/3
|1,065萬
|6%
|42%
|24/2
|752萬
|-43%
|-14%
商之器(8409-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為智慧醫療。行動醫療。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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