全球性股災 越是恐慌越接近低點

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 19:00

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上周五 Intel 財報不如預期爆跌 26%，帶崩了美股，美國就業數據比預期疲弱，加重景氣衰退擔憂，4 大指數全軍覆沒，而中東衝突擴大及 AI 晶片傳出貨遞延，加上日圓升息，之前借日圓到海外投資的資金撤退，回補日圓，可說是利空齊發，導致亞股跌勢進一步擴大，日股狂跌 12.4%，韓股大跌 8.7%，台股斷頭賣壓湧現也大跌 8.3%，大盤直接殺破兩萬大關，各類股無一倖免，在這種市場環境中，個股基本及消息面再好都完全起不了作用，上市櫃近 800 檔跌停，這波拋售力道強烈，任何均線都守不住的情況下，短線大家必須保持謹慎，保留子彈。

景氣到底是不是要衰退了？單憑最近美國公布的就業數據其實還不足以就此斷定，最近 7 大科技巨頭的財報並沒有很差，只是上半年漲多，財報，考 100 分只是勉強及格，要考到 120 分才算好，考 90 分就不及格了，所以這波就是擠上半年漲多的泡沫，而且因為股市下來，逼得 FED 不得不在 9 月就降息，目前 9 月降息 2 碼的機率已經達到 7 成，而且 AI 泡沫擠掉後，讓 Q4 才有更多上漲空間，否則今年上半年漲這麼多，Q3 沒有拉回，Q4 怎漲？最近傳出 AI 伺服器出貨不順，這並不影響 AI 長線的發展，AI 是新產品，哪有一帆風順的，本來就是邊做邊修，而且 NV 今年主要出貨 H200 系列 AI 晶片為主，B200 第一批出貨要到 9 月底，GB200 量產時間則是到明年 Q1，現在出狀況要調整，時間上也是夠的，所以問題不大，股價中線還是會回歸基本面。

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短短不到 1 個月跌超 4000 點，連業績最好的台積電都跌快 2 成 5，連主力法人都受傷，別說一般人，所以盡量用平常心看待，股市最迷人的地方就是，只要不退出市場，就一定有機會再賺回來，我是認為急跌比緩跌好，如果這 4000 多點花半年時間盤跌，那才真的麻煩，今天這種跌法我認為低點就算還沒到，但也不遠了，，我看到了幾個訊號，a. 成交量出來超過六千億，今天很多人賣，也有人買走，籌碼在低檔有沒有效換手很重要，b. 今天上市櫃近 800 檔跌停，上次出現這種狀況的時候是 4 年前，疫情爆發的那一年，最低點 8523 出現那一天 (打日 K)，上市櫃超過 700 家跌停，c. 另外還有一個指標是台指期的價差，正價差代表市場對後市樂觀，逆價差代表市場對後市悲觀，今天逆價差高達 457 點，代表市場極度悲觀，4 年前疫情最低點 8523 那一天，逆價差也擴大到 325 點，所謂物極必反，後來行情果真就上來，歷史一直在重演不是嗎？今天外資就趁機回補 4000 多口空單了。

目前美股盤前電子盤繼續大跌，倘若今晚不能出現大逆轉，明天台股可能再往下探底，往年線 19000 回測支撐 (打日線)，這裡是過去是大壓力區 (打周線)，過去 3 年多來好幾次挑戰最後才突破，壓力就會轉為支撐，理論上會有很強支撐，我會特別觀察這位置，如果融資能在這一兩天大量被洗出，底部放出換手量，我就會準備要進場抄底了，光反彈到 5 日線就多少肉了？已經跟我們一樣早前就減碼拉高現金的粉絲，繼續控管資金，可以出手的時候我就會講，大家把我的 YT 訂閱起來。

沒減碼的，持股仍高於 50% 以上甚至持股滿檔，也不要置之不理，股市漲跌是常態，大漲的盤人人會做，大跌的盤比的就是抗壓性及處理風險的能力，真的不知該如何調整，現在就加入我的 LINE 官網，把持股 PO 上來，我幫你健診持股，看看哪些可以留就留，不能留的反彈該跑就跑，把火力集中下波最會漲的股票上面。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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