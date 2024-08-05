南俊出貨升溫 挹注7月營收1.71億元創2年新高年增43%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 18:22

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在伺服器客戶拉貨增溫，加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢，南俊國際 (6584-TW)，今 (5) 日公布最新營收也有亮麗表現，2024 年 7 月單月營收達 1.71 億元月增 1.45%，年增 43.25%，爲近 2 年以來單月營收新高，2024 年 1- 7 月營收達 10.77 億元，年增 54%。

南俊國際受惠於美系兩大雲端客戶（CSP) 與美系伺服器大廠的伺服器導軌出貨持續增溫，以及家電、工業應用等傳統應用客戶的庫存去化逐漸進入尾聲等影響，法人預期南俊 2024 年第三季維持營收成長的趨勢。

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展望下半年度，隨著伺服器導軌客戶迭代新產品的量產線種逐案增加，於伺服器導軌領域持續進行多樣化發展，有助於南俊拓展營收來源，加上 1U/2U、4U 及 7U 等 AI 伺服器導軌將陸續量產，有利於營業規模與營業毛利的表現。

南俊國際爲因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，將分階段投資開出在越南的新產能，最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。