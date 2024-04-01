南俊取得越南建廠土地約1.5萬坪 預計1.5-2年完成建廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 10:09

南俊國際 (6584-TW) 因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，將分階段投資開出在越南的新產能，最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。

南俊國際主管指出，新建廠程估時間約 1 年半到 2 年，目前南俊國際則先以在越南承租現有廠房投入生產，最快 2024 年下半年在越南承租的廠房將有新產能貢獻。

南俊國際陸續取得 CSP 訂單，目前已出貨兩家美系大型 CSP 客戶產品，同時，董事會因應地緣政治風險及強化全球佈局，最新投資計畫爲投資 1500 萬美元設立越南子公司。

但依南俊的對越南投資規模新規劃來看，南俊對越南的投資金額將由 1500 萬美元向上調高。

南俊在去年第四季起通用型伺服器導軌出貨回溫南俊 AI 伺服器導軌將陸續量產，樂觀看待 2024 年展望。

南俊 2023 年受到客戶去化庫存影響，生產規模普遍偏低，製造成本相對較高，但毛利率仍創新高，主係產品銷售組合優化所致。展望今年，預期通用型伺服器導軌回溫、1/2U 的 AI 伺服器放量出貨、4U 及 7U 的 AI 伺服器陸續量產出貨，整體產品 ASP(平均單價) 持續提高，加上生產規模效益轉佳，今年毛利率表現相對樂觀。