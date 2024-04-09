伺服器客戶拉貨增溫 南俊國際3月、首季營收雙增逾4成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 10:49

伺服器客戶拉貨增溫，加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢，南俊國際 (6584-TW)3 月營收 1.66 億元，月增 67..65，年增 40.67％，為 7 年來同期新高，累計第一季營收 4.06 億元，年增 41.57%，也為 6 季以來新高。

南俊國際主管指出， 3 月除了營收規模擴大，產品組合也持續優化，高階伺服器滑軌占比提升，有望帶動整體毛利率提升，法人估計今年第一季毛利率有望優於去年第 4 季的 23.77%，單季毛利率再拚新高。

因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求，將分階段投資開出在越南的新產能，最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。