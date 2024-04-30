台光電Q1賺回逾半個股本EPS 5.76元 創史上最靚淡季獲利

台光電指出，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠以外，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市佔率的表現。各類伺服器、交換器及 5G 電信產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。