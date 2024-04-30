台光電Q1賺回逾半個股本EPS 5.76元 創史上最靚淡季獲利
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 16:01
CCL(銅箔基板)台光電 (2383-TW) 今 (30) 日公布最新財報，2024 年第一季營收創新高，單季稅後純益高達 19.78 億元，與上一季相當，年增 3.12 倍，創史上最靚淡季獲利，每股純益達 5.76 元。台光電並決議大幅度擴充海外產能以應需求。
台光電 2024 年第一季營收 129.02 億元，創新高，毛利率 28.97%，季增 0.63 個百分點，年增 7.61 個百分點，單季稅後純益高達 19.78 億元，與上一季相當，年增 3.12 倍，創同期新高，每股純益達 5.76 元。主因為各類伺服器、高階網通產品及 5G 電信材料出貨大增所致。
台光電指出，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠以外，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市佔率的表現。各類伺服器、交換器及 5G 電信產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。
台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及 5G 電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能外，董事會於今日通過於中山廠再增購設備添加 60 萬張的月產能，計劃於 2025 年增加 25% 的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇