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英飛凌首屆科技日 估AI伺服器耗能大增3倍 電源架構迎新方案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-29 15:57

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英飛凌台灣總經理陳志豪。(鉅亨網記者魏志豪攝)

英飛凌 (IFNNY-US) 今 (29) 日在台舉辦首屆科技日活動，台灣總經理陳志豪表示，AI 伺服器的能源需求是傳統伺服器的 3 倍以上，全球政府與企業都急需新的電源解決方案來因應 AI 高算力時代，英飛凌也推出多款創新架構與解決方案，滿足客戶需求。

陳志豪說，AI 處理器能耗較 CPU 高出 2 至 3 倍，AI 伺服器的能源需求是傳統伺服器的 3 倍以上，依國際能源總署 (IEA) 資料顯示，2022 年全球資料中心佔全球總用電量 2%，預計 2030 年將飛速成長至 7%，相當於印度一整年的用電量。

英飛凌致力於電源解決方案和架構持續創新，推出多項電源解決方案，包括氮化鎵 (GaN) 解決方案、AI 伺服器 DC/DC 電源解決方案、頂規消費型電源市場、專業型工作站設計的 850W/ 1100W 無風扇電源供應器，還有 2000W 高瓦數電源方案等。

此外，陳志豪也看好，隨著 AI 從雲端往邊緣端延伸，明年開始會有很多 AI 邊緣裝置問世，且除了手機、PC 外，汽車也會需要邊緣運算，而公司解決方案具備低延遲、數據安全與可靠等，也可望跟隨市場一同成長。

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英飛凌AI伺服器電源新架構GB200

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