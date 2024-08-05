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鉅亨速報

營收速報 - 青雲(5386)7月營收5.64億元年增率高達301.34％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:15

青雲(5386-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣5.64億元，年增率301.34%，月增率263.91%。

今年1-7月累計營收為17.58億元，累計年增率59.98%。

最新價為68.9元，近5日股價下跌-2.14%，相關電腦及週設類指數下跌-1.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-123 張
  • 外資買賣超：-121 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 5.64億 301% 264%
24/6 1.55億 -19% -11%
24/5 1.74億 -38% 31%
24/4 1.33億 22% -24%
24/3 1.75億 31% -52%
24/2 3.62億 171% 85%

青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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