營收速報 - 青雲(5386)7月營收5.64億元年增率高達301.34％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:15
今年1-7月累計營收為17.58億元，累計年增率59.98%。
最新價為68.9元，近5日股價下跌-2.14%，相關電腦及週設類指數下跌-1.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-123 張
- 外資買賣超：-121 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|5.64億
|301%
|264%
|24/6
|1.55億
|-19%
|-11%
|24/5
|1.74億
|-38%
|31%
|24/4
|1.33億
|22%
|-24%
|24/3
|1.75億
|31%
|-52%
|24/2
|3.62億
|171%
|85%
青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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