全球股市集體大跌、IPO低迷不振 新加坡金融管理局上週五再出手救市

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16

亞太及歐美股市上週五 (2 日) 集體重挫，加上今年上半年 IPO 活動持續低迷，新加坡再次出手提振股市，該國金融管理局 (MAS) 宣佈成立工作小組，探討如何提高股市活力。

雖然新加坡是全球金融中心之一，但該國股市一直以來受到交易量低迷的困擾。多年來，新加坡交易所的新上市公司一直在減少，今年上半年僅有 1 家公司在該交易所進行 IPO。

《聯合早報》報導，工作小組由新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達領導，其他九名成員分別為新加坡金管局局長謝啇真、淡馬錫執行董事兼首席執行長狄瀾 (Dilhan Pillay)、新加坡企業發展局主席李全德、新加坡交易所主席許文輝、新加坡經發局主席方章文、財政部常秘（發展）黎忠漢、新加坡工商聯合總會主席林明彥、Tikehau Capital 亞洲、澳洲和紐西蘭合夥人兼主管 Neil Parekh，以及新加坡管理學院管理委員會主席吳幼娟。

工作小組將有兩大重點領域。第一是企業和市場工作流程將著眼於應對市場挑戰、促進上市和促進市場振興，第二是監管工作流程將側重於加強監管制度，以幫助市場增長並建立投資者信心。 通過這兩個工作流程，審查過程將涉及在資本市場不同領域具有專業知識和經驗的利益攸關方，包括公司融資、投資銀行、資產管理、法律服務和公司治理。 審查小組將建議一系列加強新加坡股市的措施，並在 12 個月內完成報告。

8 月 23 日起將擔任副主席的徐芳達表示，成立工作小組的目的是要聽取不同意見和做法，涵蓋範圍分別為如何吸引或培育更多優質企業、打造一個更有活力和流動的市場並要有一個親商、讓投資者有信心的監管制度。

至於新加坡政府投資公司和淡馬錫扮演的角色，徐芳達回應稱這兩家公司是代表新加坡和人民展開投資，必須考慮到如何才能給投資人帶來最佳回報。

MAS 表示，充滿活力的股票市場是資本形成價值鏈的重要組成部分，與新加坡不斷增長的私募股權和風險投資生態系統並駕齊驅。一個深度和流動性強的公共股票市場使公司能夠在區域和全球擴張時獲得資本。因此，提高新加坡股市吸引力可以提升新加坡作為充滿活力的企業和金融中心的地位。

根據顧問業者德勤和 EY 統計，今年上半年，只有 1 家公司在新加坡交易所 IPO，但同期有 6 家新加坡公司赴美 IPO，集資 1.03 億美元。去年新加坡交易所有 6 家公司 IPO，比 2022 年 11 家減少 45%，集資到的 3500 萬美元，也比 2022 年的 4.28 億元減少 92%。

值得注意的是，新加坡交易所近年來還出現了兩位數的下市數量，今年前 5 月至少有 10 家公司下市。