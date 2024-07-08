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〈電子五哥營收〉英業達受惠中國伺服器ASP較高 Q2營收創歷史單季新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 17:44

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英業達受惠中國伺服器ASP較高，Q2營收創歷史單季新高。(鉅亨網資料照)

英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收達 509.3 億元，第二季營收 1541.58 億元，創歷史單季新高，累計今年上半年營收 2845.65 億元，年增超過 1 成。英業達指出，上半年伺服器受惠出貨至中國的產品 ASP 較高，帶動相關營收成長。 

英業達 6 月營收 509.3 億元，月減 2.4%，年增 6.73%。第二季營收 1541.58 億元，季增 18.1%，年增 18%。累計今年上半年營收 2846.65 億元，年增 13.5%。至於筆電出貨撞況，6 月筆電出貨 170 萬台，月對月、年對年皆持平，第二季筆電出貨 490 萬台，季增 8.88%，年對年持平。 

展望第三季，英業達表示，筆電部分由於受到訂單提前出貨影響，預期第三季筆電出貨將與第二季持平，全年則是個位數成長。 

至於伺服器方面，上半年受惠中國出貨的產品 ASP 較高，帶動上半年營收成長，下半年將由美系客戶接力，美系客戶出貨將提升，預期全年伺服器出貨有望年增 2 成。 

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英業達電子五哥AI伺服器

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