〈電子五哥營收〉英業達受惠中國伺服器ASP較高 Q2營收創歷史單季新高

英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收達 509.3 億元，第二季營收 1541.58 億元，創歷史單季新高，累計今年上半年營收 2845.65 億元，年增超過 1 成。英業達指出，上半年伺服器受惠出貨至中國的產品 ASP 較高，帶動相關營收成長。