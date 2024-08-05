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台股

〈台股開盤〉股災滾雪球擴大 台積電再遭血洗 爆量崩跌逾1500點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 09:42

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〈台股開盤〉台積電再遭血洗跳空慘跌 大盤早盤重逾1400點。(鉅亨網記者張欽發攝)

投資人對景氣過熱的警覺心起，加上美國股市的重挫，8 月 5 日台積電 (2330-TW) 今 (5) 日跳空下跌以 852 元開出，同時，也逼大盤跳空下跌以 20982.92 點開出，早盤大跌超過 1400 點，也跌破半年線；市場專家指出，台股目前爲弱勢格局，要保守；同時，台股修正之下可留意包括居易 (6216-TW)、新復興 (4909-TW)、康全電訊 (8089-TW) 等第二季營收表現佳個股 

台股集中市場加權股價指數早盤跳空下跌以 20982.92 點，最低 20154.63 點，早盤最高 20982.92 點，估市場全場成交值逾 8000 億元。就類股來看，台股食品、金融、電子、半導體早盤類股指數下跌，營建類股指數早盤跌幅達 7.17%，電子股趺幅 6.73%，占大盤成交值達 65%。金融股跌幅 4.44%。

在台股權值股方面，台積電下跌、聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 一度跌停，大立光 (3008-TW) 股價下跌逾 155 元。

台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 脫價全數下跌。

資深證券分析師黃漢成指出，大盤跳空下跌，顯示爲多殺多格局，在季報將公布同時，可留意居易、新復興 (4909-TW)、晶彩科 (3535-TW) 及康全電訊等第二季營收表現佳個股 

台股 ABF 概念股欣興 (3037-TW) 碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 早盤下跌。AI 概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、英業達 (2356-TW) 早盤也同步下挫。

航運族群的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 早盤全數下跌。

就上周六早晨收盤的美股主要指數表現來看，也對台股及亞洲股市今天的表現形成重大壓力，美股道瓊指數大跌 610.71 點，或 1.51%，收 39,737.26 點。那斯達克指數大跌 417.98 點，或 2.43%，收 16,776.16 點。S&P 500 指數大跌 100.12 點，或 1.84%，收 5,346.56 點。費城半導體指數暴跌 251.83 點，或 5.18%，收 4,607.76 點。NYSE FANG + 指數大跌 312.21 點，或 2.87%，收 10,550.23 點。

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居易43-7.63%
新復興109.5-3.52%
康全電訊103.5-8.00%
聯發科1015-6.88%
鴻海169.5-9.12%
大立光2655-4.15%
台塑54.8-4.36%
南亞45.9-5.26%
台塑化62.4-4.29%
台化46.05-6.21%
晶彩科65.4-9.92%
欣興149.5-9.94%
景碩99.7-4.59%
南電141-9.62%
廣達247.5-6.95%
技嘉233-8.98%
英業達44.45-7.01%
長榮163-4.68%
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