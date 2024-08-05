〈台股開盤〉股災滾雪球擴大 台積電再遭血洗 爆量崩跌逾1500點

投資人對景氣過熱的警覺心起，加上美國股市的重挫，8 月 5 日台積電 (2330-TW) 今 (5) 日跳空下跌以 852 元開出，同時，也逼大盤跳空下跌以 20982.92 點開出，早盤大跌超過 1400 點，也跌破半年線；市場專家指出，台股目前爲弱勢格局，要保守；同時，台股修正之下可留意包括居易 (6216-TW)、新復興 (4909-TW)、康全電訊 (8089-TW) 等第二季營收表現佳個股