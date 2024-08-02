〈台股盤後〉黑色星期五驚恐股災 崩跌1004點創史上最大跌點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-02 14:22

國際股市全面走弱，台股今 (2) 日在電子權值重挫下，大跌 1004 點，寫單日最大收盤跌點，跌幅 4.43%，收 21638.09 點，成交金額 5171 億元；櫃買指數也下跌 9.13 點或 3.4%，收 257.78 點。

伊朗揚言對以色列開戰，中東情勢升溫、美國科技大廠財報相繼出爐，未有太多亮點，加上美國經濟數據引發市場認為，接下來降息的主因恐來自經濟衰退，多重利空下，全球股市均面臨恐慌賣壓。

主要權值股表現來看，台積電今日下跌 57 元 5.9%，收最低 903 元，鴻海、聯發科、廣達、台達電等均重挫 7-8%，日月光投控跌 6%，但聯電僅小跌 1.8%，可成更是逆勢收紅，在大型電子股中一枝獨秀。

今天半導體股和高價股跌勢重中之重成為重災區，半導體類股指數收盤跌幅重達 5.9%，收在 563.07 點，加重大盤跌勢；在台股資金大逃殺下，高價股更是首當其衝，目前台股千金股剩下 14 千金，世芯 - KY 和 M31 跌停作收，股王信驊跌幅重達 9%，聯發科、川湖、創意、健策股價均重挫逾 6%，將面臨千元股價保衛戰。

其餘弱勢電子指標股包括健策、金像電、欣興、奇鋐均挫逾 9%；矽力 *-KY、京元電子、南電等跌 8% 上下，致茂、力成、緯穎、創意、祥碩、川湖等均跌 6-7%。