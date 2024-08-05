一銀文教基金會八度攜手北醫舉辦義診 為澎湖居民健康把關

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-05 12:06

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行及第一銀行文教基金會長期扶持偏鄉醫療，致力落實 ESG(環境、社會、公司治理)，今年第八度與臺北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊合作，於 8 月 3 日舉辦「一銀攜手北醫 澎湖義診傳愛」活動，由第一銀行副總經理蔡淑慧率領一銀志工加入服務行列，前往澎湖縣湖西鄉龍門村進行義診和家訪，透過專業醫療診治與衛教宣導，為離島偏鄉居民健康把關。

有感於澎湖地區醫療資源不足，自 2016 年起，第一銀行文教基金會已八度攜手北醫楓杏醫療隊舉辦義診活動，蔡淑慧特地從臺北前往，於活動一早抵達會場，勉勵在場所有醫護人員、北醫服務員與一銀志工外，也親自體驗家庭訪視及義診項目，除肯定專業團隊為在地居民提供醫療服務，並走進當地居民家中，關懷長者生活起居，將愛心付諸實際行動，傳遞第一銀行「就在你左右」的溫暖精神。

今年北醫楓杏醫療隊澎湖巡迴義診服務 20 村，共 25 場次，現場提供血糖、尿液、抽血、超音波、心電圖、骨密儀等健康篩檢，更有眼科、牙科醫生及物理治療師供居民問診，醫護人員也積極進行衛教宣導，期盼建立正確的健康觀念。

而為改善花蓮地區醫療不均，第一銀行及第一銀行文教基金會亦連續 8 年攜手門諾醫院辦理巡迴肝篩義診，今年於花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉執行肝病篩檢 20 場，以及肝病病友會 4 場，給予檢查及定期追蹤並輔以衛教宣導，同時透過身心科診療、戒酒班等，以酒精減量及肝炎治療並行，有效根治疾病。

此外，自 2021 年起，為積極改善無醫鄉問題，已於宜蘭縣建置澳花醫療復健中心、新北市建置中繼病房、花蓮縣提升瑞穗醫療站牙科設備、臺中市汰換谷關牙醫巡迴醫療站設備，以及捐助嘉義縣 2 間衛生所與臺南市 3 所偏鄉小學牙科診療椅，今年持續攜手中央健康保險署捐助嘉義縣阿里山鄉 2 間衛生室與 3 所學校共 5 臺牙科診療椅及相關設備，以提升偏鄉醫療服務品質。