台股大漲外資回頭買超163億元 搶買超晶圓雙雄金額達67億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 16:58

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (1) 日收盤上漲 26 元或 2.78%，收在 960 元，聯電 (2303-TW) 漲勢更兇悍，收盤上漲 6.94%，收在 53.9 元；推升大盤終場上漲 442.75 點或 1.99%，收在 22642.1 點，成交值 4308 億元，三大法人合計買超 184.52 億元。外資搶買超晶圓雙雄金額並達 67.82 億元

8 月 1 日新台幣兌美元匯率以 32.762 元作收、升值 7.4 分，成交金額 15.03 億美元。上午新台幣以 32.750 元開出，盤中最高 32.660 元，最低 32.805 元。

外資今天回頭轉買超 163.56 億元；投信買超 74.67 億元；；自營商賣超 53.71 億元，三大法人合計買超 184.52 億元。在期貨方面，外資今天交易口數淨額爲空單 4425 口，未平倉合約口數爲 41342 口。

外資買超較多的個股爲，聯電、旺宏、中石化、寶成、統一、華南金、臺企銀、合庫金、中工、群創；賣超較多的個股爲，友達、台新金、新光金、矽統、華航、聯發科、日月光投控、開發金、台光電、玉山金。

投信買超較多的個股爲，聯電、第一金、中信金、永豐金、日月光投控、京元電子、兆豐金、廣達、仁寶、元大金；賣超較多的個股爲玉山金、寶成、冠德、華通、中華車、群創、全新、中砂、力成、大聯大。

自營商買超較多的個股爲，彰銀、瑞智、兆豐金、中石化、中工、大亞、寶成、宏碁、冠德、和大；自營商賣超較多的個股爲，亞泥、長榮航、聯電、億光、新光金、大成、富邦金、群創、統一、力成。