〈台股開盤〉大怒神再起 摔逾600點 類股全黑退守2200點大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 09:46
美股昨 (1) 日大幅走低，使得台股今 (2) 日又迎來黑色星期五，台積電、聯發科、鴻海等權值股全倒，開盤重摔超過 600 點，將昨日漲點 442 點全數吞噬，最低跌至 21947.24 點，失守 22000 點大關，同時也摜破所有均線，預估全日成交量 4200 億元。
美股費半指數昨日暴跌 7.14%，連動台股早盤半導體類股跌幅近 4%，各大類股全盤盡墨，隨後產業電信、光碟片、貨櫃、面板族群等小幅翻紅；亞洲股市中，日股早盤一度下跌近 2000 點，跌幅超過 4.5%，韓股跌幅約 2.8%，陸、港股跌幅則在 0.3% 左右。
電子權值股今天全面重挫，台積電 (2330-TW) 開盤開盤跌 38 元，跌逾 3%，聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 以及廣達 (2382-TW) 跌幅又更為沈重，皆跌逾 4%，日月光 (3711-TW) 跌逾 2%，台達電 (2308-TW) 則跌逾半根停板，失守 400 元大關。
AI 族群今天也重摔，除廣達跌逾 4%，奇鋐 (3017-TW) 跌逾半根停板，AMAX-KY(6933-TW) 跌逾 4%，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW)、英業達 (2356-TW) 以及和碩 (4938-TW) 皆跌逾 3%，宏碁 (2353-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 及技嘉 (2376-TW) 也有 2% 以上的跌幅。
線纜族群今天也面臨修正態勢，華榮 (1608-TW) 跌幅 3%，榮星 (1617-TW)、億泰 (1616-TW)、合機 (1618-TW) 以及華新 (1605-TW) 也都跌逾 2%，宏泰 (1612-TW)、大亞 (1609-TW)、中電 (1611-TW) 與大山 (1615-TW) 皆跌逾 1%。
能源概念股同樣臉綠，泓德能源 - 創 (6873-TW) 跌逾半根停板，一度觸及跌停板，雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 雙雙跌逾 4%，山林水 (8473-TW)、上緯投控 (3708-TW) 也都有超過 3% 的跌幅。
美股四大指數全面下挫，道瓊下跌 494.82 點或 1.21%，收 40347.97 點；那斯達克下跌 405.25 點或 2.30%，收 17194.15 點；標普 500 指數下跌 75.62 點或 1.37%，收 5446.68 點；費城半導體下跌 373.60 點或 2.67%，收 4859.59 點。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 景氣亮紅燈=投資亮紅燈？ 專家：「景氣高原期」趁早投資還有肉，選這類型勝率高達8成
- 盤中速報 - 台積電(TSM-US)大跌3.27%，報160.38美元
- 新手看價 該買該賣? 降息預期 股債雙贏陳智霖: 00937B、00720B、00751B、00687B、保瑞、美時、森崴能源、大亞、台積電
- 〈采鈺法說〉率先布局矽光子 開發PIC相關製程
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇