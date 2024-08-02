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台股

〈台股開盤〉大怒神再起 摔逾600點 類股全黑退守2200點大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 09:46

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台股黑色星期五重摔逾600點，再度失守所有均線。(圖：shutterstock)

美股昨 (1) 日大幅走低，使得台股今 (2) 日又迎來黑色星期五，台積電、聯發科、鴻海等權值股全倒，開盤重摔超過 600 點，將昨日漲點 442 點全數吞噬，最低跌至 21947.24 點，失守 22000 點大關，同時也摜破所有均線，預估全日成交量 4200 億元。 

美股費半指數昨日暴跌 7.14%，連動台股早盤半導體類股跌幅近 4%，各大類股全盤盡墨，隨後產業電信、光碟片、貨櫃、面板族群等小幅翻紅；亞洲股市中，日股早盤一度下跌近 2000 點，跌幅超過 4.5%，韓股跌幅約 2.8%，陸、港股跌幅則在 0.3% 左右。

電子權值股今天全面重挫，台積電 (2330-TW) 開盤開盤跌 38 元，跌逾 3%，聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 以及廣達 (2382-TW) 跌幅又更為沈重，皆跌逾 4%，日月光 (3711-TW) 跌逾 2%，台達電 (2308-TW) 則跌逾半根停板，失守 400 元大關。 

AI 族群今天也重摔，除廣達跌逾 4%，奇鋐 (3017-TW) 跌逾半根停板，AMAX-KY(6933-TW) 跌逾 4%，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW)、英業達 (2356-TW) 以及和碩 (4938-TW) 皆跌逾 3%，宏碁 (2353-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 及技嘉 (2376-TW) 也有 2% 以上的跌幅。 

線纜族群今天也面臨修正態勢，華榮 (1608-TW) 跌幅 3%，榮星 (1617-TW)、億泰 (1616-TW)、合機 (1618-TW) 以及華新 (1605-TW) 也都跌逾 2%，宏泰 (1612-TW)、大亞 (1609-TW)、中電 (1611-TW) 與大山 (1615-TW) 皆跌逾 1%。 

能源概念股同樣臉綠，泓德能源 - 創 (6873-TW) 跌逾半根停板，一度觸及跌停板，雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 雙雙跌逾 4%，山林水 (8473-TW)、上緯投控 (3708-TW) 也都有超過 3% 的跌幅。 

美股四大指數全面下挫，道瓊下跌 494.82 點或 1.21%，收 40347.97 點；那斯達克下跌 405.25 點或 2.30%，收 17194.15 點；標普 500 指數下跌 75.62 點或 1.37%，收 5446.68 點；費城半導體下跌 373.60 點或 2.67%，收 4859.59 點。 

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道瓊指數40347.97-1.21%
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S&P 5005446.68-1.37%
廣達273-5.54%
﻿宏碁44.25-3.38%
台積電921-4.06%
聯發科1120-5.08%
鴻海192.5-4.94%
日月光投控147-4.23%
台達電400-5.66%
奇鋐629-3.97%
艾瑪斯-KY262.5-4.02%
迎廣114.5-4.18%
晟銘電104-5.88%
英業達48.5-2.32%
和碩101.5-2.87%
緯創97.6-2.40%
緯穎2040-4.45%
技嘉267.5-1.29%
華榮35.65-2.73%
榮星24.3-2.21%
億泰23.3-2.10%
合機48.1-2.73%
華新34.3-2.42%
宏泰35.7-1.65%
大亞55.7-1.24%
中電18.9-2.33%
大山67.1-1.61%
山林水46.65-2.81%
泓德能源-創229.5-7.27%
森崴能源153.5-3.46%
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