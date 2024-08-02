〈台股開盤〉大怒神再起 摔逾600點 類股全黑退守2200點大關

美股昨 (1) 日大幅走低，使得台股今 (2) 日又迎來黑色星期五，台積電、聯發科、鴻海等權值股全倒，開盤重摔超過 600 點，將昨日漲點 442 點全數吞噬，最低跌至 21947.24 點，失守 22000 點大關，同時也摜破所有均線，預估全日成交量 4200 億元。