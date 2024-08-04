20檔台股ETF 8月除息秀上菜 00900年化配息率18%最驚豔

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-04 11:51

在多檔月月配 ETF 新兵加入後，台股 ETF 8 月除息秀相當熱鬧，共有 20 檔將配息，比較年化配息殖利率，第一名為富邦特選高股息 30(00900-TW)，高達 18% 驚豔全市場；進一步觀察這 20 檔台股 ETF 今年以來績效，半年配的國泰台灣 5G+(00881-TW) 以 38% 漲幅居冠，讓 26 萬受益人相當開心。

若比較這 20 檔台股 ETF 今年以來報酬率，00881 以 38% 奪下冠軍；中信小資高價 30(00894-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 均為 31%，分列二、三名；此外，群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)、兆豐藍籌 30(00690-TW)、兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW) 今年來報酬均達 2 成以上。

8 月共有 7 檔月配型 ETF 展開除息，其中，復華台灣科技優息 (00929-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW)2 檔年化殖利率高達 11%，吸引投資人關注。

上月被封為最狂 ETF 的中信成長高股息 (00934-TW)，當時年化配息率直逼 20%，掀起熱議，雖然 8 月預估配息金額大幅降至 0.14 元，但年化配息率仍有 8% 以上。00934 現金收益分配公布日為 8/14，收益分配發放日為 9/11，同時，00934 於 8/5 起加入收益平準金，未來可避免除息前夕的大量申購而導致股息被稀釋的問題。

至於今年 4-6 月掛牌上市的月月配新兵，群益科技高息成長 (00946-TW) 每單位預估配發 0.067 元，年化配息率逾 8% 為 7 檔中最高；規模最大的元大台灣價值高息 (00940-TW) 連續 2 次配息 0.05 元，年化配息率 6.23% 亦不俗；統一台灣高息動能 (00939-TW)8/1 迎來首次配息，每單位估配 0.063 元，當日即上演秒填息，讓 29 萬受益人相當開心。

兆豐投信有三檔 ETF 迎接 8 月配息，除息交易日皆為 8/16，最後買進日為 8/15，收益分配發放日為 9/4。這三檔 ETF 相對吸引青睞科技趨勢或永續投資浪潮、且關注息收的投資人，可把握進場良機。