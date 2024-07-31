國民ETF 00878預估配息加碼至0.55元 年化配息率近10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 16:28

國泰投信公告旗下 2 檔人氣台股 ETF 第一階段預估配息，國泰永續高股息 (00878-TW) 每單位配發金額增至 0.55 元，以今 (31) 日收盤價 22.97 元計算，年化配息率約為 9.58%；半年配的國泰台灣 5G+(00881-TW) 則配息 1 元，以今天收盤價 24.31 元計算，年化配息率約為 8.23%。

國民 ETF 00878 目前擁有約 132.2 萬名受益人，資產規模約 2908 億元，00881 擁有 26.5 萬名受益人，資產規模近 540 億元，兩檔 ETF 皆是在 8 月 16 日除息，參與本次配息的最後申購日是 8 月 15 日。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第三季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約 2%，不過進入第四季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。蘋果於 29 日釋出旗下 AI 軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款 iPhone 手機暖身，9 月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括 00881 投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近 6 成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。

00881 同樣布局 AI 題材，由於輝達推出全新 AI 平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881 掌握近 8 成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電。

掛牌上市滿 4 年的 00878，追蹤「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息指數」，精選 ESG 評分高、具高殖利率的 30 檔台股。過去四季以來，00878 各配出 0.35 元、0.35 元、0.4 元及今年五月的 0.51 元，不僅有節節高升的趨勢，更擁有平均 5.5 天就完成填息的完美紀錄。