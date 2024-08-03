一銀拚「產」值！調高生育津貼為10萬最高30萬 3年誕育逾500名新生兒

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-03 10:22

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行打造幸福職場，推動友善家庭措施， 打造友善育兒職場，於 2021 年 8 月起調高生育津貼至第一胎新臺幣 10 萬元、第二胎起每胎 15 萬元，生雙胞胎一次最高領 30 萬元，支持員工安心孕育下一代。統計自補助上路第三年，一銀同仁已誕育 517 名新生兒，生育津貼補助總計支出超過 6000 萬元。

統計 2022 年（提高生育津貼後完整年度）至 2024 年 6 月底，第一銀行同仁已誕育 517 名新生兒，生育津貼補助總計支出超過 6000 萬元，且年度補貼金額較調高生育津貼前，年增逾 60％，在提高同仁生育意願上成效顯著，響應國家因應少子女化政策不遺餘力。

此外，第一銀行還提供各項優於法令之假別及育兒福利，包含婚假 14 日、產假 58 日、陪產檢及陪產假 8 日，另有結婚津貼 3 萬元；針對懷孕同仁則提供孕期交通津貼 1 萬元，降低妊娠後期因通勤產生的不適與風險，同時為支持有人工受孕需求之女性同仁，2023 年起新設「人工好孕假」，每年度可享有 2 日且支給全薪，體恤女性同仁在生育過程中的辛勞。