一銀拚「產」值！調高生育津貼為10萬最高30萬 3年誕育逾500名新生兒
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-03 10:22
第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行打造幸福職場，推動友善家庭措施， 打造友善育兒職場，於 2021 年 8 月起調高生育津貼至第一胎新臺幣 10 萬元、第二胎起每胎 15 萬元，生雙胞胎一次最高領 30 萬元，支持員工安心孕育下一代。統計自補助上路第三年，一銀同仁已誕育 517 名新生兒，生育津貼補助總計支出超過 6000 萬元。
統計 2022 年（提高生育津貼後完整年度）至 2024 年 6 月底，第一銀行同仁已誕育 517 名新生兒，生育津貼補助總計支出超過 6000 萬元，且年度補貼金額較調高生育津貼前，年增逾 60％，在提高同仁生育意願上成效顯著，響應國家因應少子女化政策不遺餘力。
此外，第一銀行還提供各項優於法令之假別及育兒福利，包含婚假 14 日、產假 58 日、陪產檢及陪產假 8 日，另有結婚津貼 3 萬元；針對懷孕同仁則提供孕期交通津貼 1 萬元，降低妊娠後期因通勤產生的不適與風險，同時為支持有人工受孕需求之女性同仁，2023 年起新設「人工好孕假」，每年度可享有 2 日且支給全薪，體恤女性同仁在生育過程中的辛勞。
第一銀行堅信員工是金融服務業的核心，更是企業競爭決勝關鍵，推動幸福職場及員工照護一直是第一銀行長期落實 ESG(環境、社會、公司治理) 的主軸之一，未來將持續打造活力、幸福、快樂的工作場域，成為一個與客戶、員工及整體社會共同成長的幸福企業典範。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 一銀獲亞洲最佳企業雇主獎 員工好「薪」情 7成年薪破百萬
- 你存錢我種樹！一銀植樹美元定存年報酬達14.6％ 8年種樹12791棵
- 傳愛到非洲 第一銀行「小粉獅夢想巴士」跨國送暖
- 一銀換匯優惠延至8/31加碼送抽獎 新卡首刷禮3600元海外最高9%回饋
鉅亨號貼文看更多
下一篇