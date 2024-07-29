第一銀行換匯優惠延至8/31加碼送抽獎 新卡首刷禮3600元海外最高9%回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 14:59

適逢暑期旅遊旺季，第一銀行外幣換匯活動「換匯換到飽」延長至 8 月 31 日，提供客戶營業日不限時段的換匯優惠匯率，加碼抽萬元回饋金及全家早餐組。 此外第一銀行信用卡推出旅遊高回饋，新戶申辦 iLEO 信用卡除 3600 元首刷禮回饋，並享海外消費最高 9％回饋。

「換匯換到飽」包含美元存款最高減碼 3.8 分、澳幣存款最高減碼 4 分、日圓存款及現鈔最高減碼 0.08 分等多項匯率優惠；此外，更加碼換匯累計扣款金額滿新臺幣 3 萬元即可參加抽獎，預計抽出 4 名萬元回饋金及 400 名全家早餐組的幸運得主。

近期日圓匯率來到相對低檔，對於熱愛日本旅遊的民眾來說，是個千載難逢的好機會，第一銀行信用卡推出旅遊高回饋，新戶申辦 iLEO 信用卡可享海外消費最高 9％回饋，鈦金商旅卡加碼海外消費不限國別享 3.2％現金回饋無上限，海外旅遊刷卡換匯免煩惱。

第一銀行今年上半年日韓地區簽帳金額年成長近 2 倍，美加地區也有 4 成增長，為滿足卡友於日本、韓國、美國與加拿大旅遊用卡需求，首選「一卡通聯名卡」3％現金回饋無上限，至 BIC Camera、唐吉訶德、松本清等購物地點刷一卡通聯名卡，搭配優惠券可享最高 17％免稅折扣，以購買最新款 Dyson 無線吸塵器為例，可省下約新臺幣 7000 元，相當於臺灣官網售價的 6 折。

今年第一銀行海外簽帳消費淨增加金額以日本居冠，旅遊消費型態以自由行體驗式旅遊當道；暑期旅遊推薦刷鈦金商旅卡，除享海外消費最高 3.2％回饋外，登錄再享航空機票、KKday、Klook 3％現金回饋。