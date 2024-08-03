〈熱門股〉統一超上半年獲利創高 黑色星期五股價持穩

台股加權指數周五重挫 1004 點，創史上最大跌點，不過，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 仍是股價持穩在紅盤上，主要是因統一超上半年稅後純益 63 億元，每股純益 (EPS)6.06 元，創同期新高紀錄，市場認為，內需剛需持穩較不受外在環境變化的影響。