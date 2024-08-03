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〈熱門股〉統一超上半年獲利創高 黑色星期五股價持穩

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-03 10:13

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統一超上半年獲利創同期新高。(圖：統一超提供)

台股加權指數周五重挫 1004 點，創史上最大跌點，不過，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 仍是股價持穩在紅盤上，主要是因統一超上半年稅後純益 63 億元，每股純益 (EPS)6.06 元，創同期新高紀錄，市場認為，內需剛需持穩較不受外在環境變化的影響。

迎來第三季傳統旺季，台灣 7-ELEVEN 開出首府門市，達全台 7000 店里程碑，統一超表示，未來將持續開發明星商品和創新便利服務，營運呈穩定健康的成長態勢。

台灣 7-ELEVEN 透過門店質量並進、差異結構優化、數位平台整合、線上商機布局四大具體作法，積極滿足消費者需求，上半年展店淨增 159 家，累計全台店數突破 7000 家，並整合集團內外資源，提供 Mister Donut 多拿滋複合店、COLD STONE、21TO GO 專櫃、Semeur 聖娜複合店。

而統一超也首創 7-ELEVEN Fresh，提供現做餐飲複合超級市場業態，近期並開出新世代複合商場「Par K* Avenue」，更持續新增服務商場達 58 座。

此外，統一超轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、統一速達 (黑貓宅急便)、悠旅生活 (台灣星巴克) 等均有效挹注營收。

目前台灣 7-ELEVEN OPENPOINT 生態圈服務會員數達 1800 萬名，上半年會員交易金額成長近 10%，會員貢獻占比持續穩健成長超過 50%。

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統一超熱門股超商獲利創高

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