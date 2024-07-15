統一超打造時尚能量國度 將開出BEING旗艦館

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-15 10:25

統一超 (2912-WTW) 發展時尚新美學，旗下統一佳佳兩大休閒品牌「BEING sport 統一健身俱樂部」和「BEING spa」近期加大展店力道，BEING sport 土城立德館開出，雙品牌也聯袂進駐台南南山人壽大樓，近期還有全新的旗艦館將重磅開幕，全力打造出統一集團的能量國度。

統一超說明，BEING 台南南山館以「綠茵．琉光．繁花」為主軸，由統一集團美麗事業董事長高秀玲原創設計，提供有近千坪的空間。

BEING 台南南山館引進專業的運動器材如 Life Fitness、Hammer Strength、PRECOR 系列與時下熱門的臀推機，規劃有動靜態免費課程每周超過 60 堂，涵蓋空中瑜珈、熱瑜珈、拳擊有氧、芭蕾雕塑和彈跳床等，並設有專業的金牌教練團隊，打造短中長期的客制化訓練計劃。

而 BEING spa 台南南山館也設有 8 間芳療房，所有芳療房均有獨立的淋浴與盥洗空間，重視賓客隱私。

統一超上半年合併營收達 1639.11 億元，年增 7.09%，其中，第二季營收衝上 828.4 億元，創單季歷史新高。