鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為21.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.35元，其中最高估值1.06元，最低估值-0.53元，預估目標價為21.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.06(1.06)
|0.72
|0.75
|最低值
|-0.53(-0.39)
|-1.58
|-0.31
|平均值
|0.28(0.41)
|-0.17
|0.08
|中位數
|0.35(0.61)
|-0.17
|-0.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.86億
|14.65億
|10.73億
|10.55億
|最低值
|5.92億
|7.51億
|8.47億
|10.55億
|平均值
|6.96億
|10.02億
|9.51億
|10.55億
|中位數
|7.05億
|9.88億
|9.42億
|10.55億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.53
|-0.13
|-0.36
|-6.05
|1.06
|營業收入
|119萬
|436萬
|1.50億
|1.18億
|3.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為22.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為22.50元。
- 川普遇襲增添勝選可能性 相關概念股、加密貨幣股盤前勁揚
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings IncMARA-US的目標價調降至21.5元，幅度約4.44%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇