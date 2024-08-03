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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為21.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.35元，其中最高估值1.06元，最低估值-0.53元，預估目標價為21.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.06(1.06)0.720.75
最低值-0.53(-0.39)-1.58-0.31
平均值0.28(0.41)-0.170.08
中位數0.35(0.61)-0.17-0.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.86億14.65億10.73億10.55億
最低值5.92億7.51億8.47億10.55億
平均值6.96億10.02億9.51億10.55億
中位數7.05億9.88億9.42億10.55億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.53-0.13-0.36-6.051.06
營業收入119萬436萬1.50億1.18億3.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMARA

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