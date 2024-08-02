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鉅亨速報 - Factset 最新調查：航空租賃(AL-US)EPS預估下修至3.66元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對航空租賃(AL-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.66元，其中最高估值4.01元，最低估值3.34元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.01(4.01)5.25.28
最低值3.34(3.76)4.325.17
平均值3.65(3.86)4.715.23
中位數3.66(3.86)4.645.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值27.82億31.73億31.87億
最低值27.40億29.62億31.38億
平均值27.55億30.54億31.63億
中位數27.48億29.97億31.63億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.094.393.57-1.245.14
營業收入20.17億20.15億20.88億22.51億25.11億

詳細資訊請看美股內頁：
航空租賃(AL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAL

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