鉅亨速報 - Factset 最新調查：航空租賃(AL-US)EPS預估下修至3.66元，預估目標價為54.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 22:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對航空租賃(AL-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.86元下修至3.66元，其中最高估值4.01元，最低估值3.34元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.01(4.01)
|5.2
|5.28
|最低值
|3.34(3.76)
|4.32
|5.17
|平均值
|3.65(3.86)
|4.71
|5.23
|中位數
|3.66(3.86)
|4.64
|5.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|27.82億
|31.73億
|31.87億
|最低值
|27.40億
|29.62億
|31.38億
|平均值
|27.55億
|30.54億
|31.63億
|中位數
|27.48億
|29.97億
|31.63億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.09
|4.39
|3.57
|-1.24
|5.14
|營業收入
|20.17億
|20.15億
|20.88億
|22.51億
|25.11億
詳細資訊請看美股內頁：
航空租賃(AL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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