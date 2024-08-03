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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings IncMARA-US的目標價調降至21.5元，幅度約4.44%

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)提出目標價估值：中位數由22.5元下修至21.5元，調降幅度4.44%。其中最高估值27元，最低估值14元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Marathon Digital Holdings Inc評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Marathon Digital Holdings Inc今(3日)收盤價為17.88元。近5日股價下跌4.44%，標普指數上漲0.88%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MARA市場預估目標價

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