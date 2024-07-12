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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為22.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.65元，其中最高估值4.01元，最低估值-0.39元，預估目標價為22.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.01(1.06)4.170.754.73
最低值-0.39(-0.39)-0.55-2.854.73
平均值0.81(0.41)0.63-0.654.73
中位數0.65(0.61)0.15-0.264.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.86億14.65億10.73億10.55億
最低值5.92億7.51億8.47億10.55億
平均值7.00億10.40億9.51億10.55億
中位數7.05億10.03億9.42億10.55億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.53-0.13-0.36-6.051.06
營業收入119萬436萬1.50億1.18億3.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMARA

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