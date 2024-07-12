鉅亨速報 - Factset 最新調查：Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為22.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.65元，其中最高估值4.01元，最低估值-0.39元，預估目標價為22.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.01(1.06)
|4.17
|0.75
|4.73
|最低值
|-0.39(-0.39)
|-0.55
|-2.85
|4.73
|平均值
|0.81(0.41)
|0.63
|-0.65
|4.73
|中位數
|0.65(0.61)
|0.15
|-0.26
|4.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.86億
|14.65億
|10.73億
|10.55億
|最低值
|5.92億
|7.51億
|8.47億
|10.55億
|平均值
|7.00億
|10.40億
|9.51億
|10.55億
|中位數
|7.05億
|10.03億
|9.42億
|10.55億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.53
|-0.13
|-0.36
|-6.05
|1.06
|營業收入
|119萬
|436萬
|1.50億
|1.18億
|3.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Marathon Digital Holdings Inc(MARA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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