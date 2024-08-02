迎向超高齡社會 新光保全力推智慧健康服務參展
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-02 16:44
全台規模最大健康派對的「高齡健康產業博覽會」今 (2) 日登場，新光保全 (9925-TW) 受邀加入台北榮總「高齡生活科技體驗館」，現場展示新保開發的「Care U 雲端居家照護系統」、法國負離子空氣淨化機、AI 減碳廚餘機等產品，展現新保推動健康照護、智慧服務與快樂生活的能量。
新光保全表示，台灣自 2025 年開始，65 歲以上人口達 485 萬人，老年人口佔比突破 20%，等於每五人就有一人是「長輩」，正式進入「超高齡社會」。高齡族群的生活安全和生活品質，都是社會必須正視的課題。新光保全結合旗下資源，搭配事業群「新保生活關懷」，透過新保在全台 70 多個服務據點和新光醫院等醫療體系，提供長者食衣住行等全方位照顧服務。
新光保全營運長許博堯指出，新保 Care U 照護系統，提供 24 小時緊急救援通報服務。長者若身體不適，甚至發生突發狀況需要協助，只要按壓隨身按鈕，可立即與新保照護中心連線，求助方式簡便快速，系統穩定可靠，是關心家人的好夥伴，目前包括雲林縣、花蓮縣、台東縣等都採用新光保全獨老智能守護緊急救援服務。
新光保全 Care U 不只緊急通報服務讓人安心，還能發揮「用藥提醒」貼心服務。依據長輩服藥需求，只要吃藥時間一到，自動提醒功能便會發出用藥語音提醒，提醒用藥；長輩量測心跳、血壓、血氧等生理量測數值，也能透過 Care U 雲端照護網，隨量隨傳至雲端紀錄，當數值異常時，後端照護中心適時關懷提醒進一步追蹤。
同時，新保致力發揮集團科技和服務實力，打造「智慧健康社區」。包括在社區關懷據點設置健康量測站搭配 AI 語音小幫手，透過生成式 AI 語言模型，透過自然對話進行衛教諮詢、提醒用藥、就診關懷的人性化互動。
新光保全指出，新保看好銀髮商機，本屆高齡健康產業博覽會上，除 Care U 照護系統，也一併展示自法國引進的負離子空氣清淨機，零噪音、零臭氧、零耗材、低耗電，透過負離子優化室內空氣品質，彷彿置身在森林瀑布當中。此外，「MEGA 廚餘機皇」解決廚餘臭味、招引小蟲問題，將廚餘處理變成有機肥料循環運用，協助企業辦公室、餐飲場所、社區等場域維持清潔和減碳環保，落實永續。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台灣東洋代理細胞流感疫苗 最新保護效果獲權威期刊發表
- 新保獲台北市職場安心獎 徵才打造台灣安防產業艦隊
- 新保股東會通過配發2元股息深耕永續及智慧城市發展
- 新保與青出宜蘭農業運銷合作社攜手辦「來宜蘭做田，呷飯！」
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇