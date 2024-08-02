迎向超高齡社會 新光保全力推智慧健康服務參展

全台規模最大健康派對的「高齡健康產業博覽會」今 (2) 日登場，新光保全 (9925-TW) 受邀加入台北榮總「高齡生活科技體驗館」，現場展示新保開發的「Care U 雲端居家照護系統」、法國負離子空氣淨化機、AI 減碳廚餘機等產品，展現新保推動健康照護、智慧服務與快樂生活的能量。



新光保全表示，台灣自 2025 年開始，65 歲以上人口達 485 萬人，老年人口佔比突破 20%，等於每五人就有一人是「長輩」，正式進入「超高齡社會」。高齡族群的生活安全和生活品質，都是社會必須正視的課題。新光保全結合旗下資源，搭配事業群「新保生活關懷」，透過新保在全台 70 多個服務據點和新光醫院等醫療體系，提供長者食衣住行等全方位照顧服務。



新光保全營運長許博堯指出，新保 Care U 照護系統，提供 24 小時緊急救援通報服務。長者若身體不適，甚至發生突發狀況需要協助，只要按壓隨身按鈕，可立即與新保照護中心連線，求助方式簡便快速，系統穩定可靠，是關心家人的好夥伴，目前包括雲林縣、花蓮縣、台東縣等都採用新光保全獨老智能守護緊急救援服務。