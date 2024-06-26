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新保股東會通過配發2元股息深耕永續及智慧城市發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 16:46

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新保股東會通過配發2元股息。(圖：新保提供)

新光保全 (9925-TW) 今 (26) 日召開股東會，通過 2 元的股息配發案，董事長吳昕東在會中表示，俄烏與中東衝突未歇全球通脹未止，企業則因成本上升和人力短缺面臨經營挑戰。為使新保持續成長，新光保全近年在電子保全及智慧城市兩領域已形成了長期營運的雙軌動能。

吳昕東指出，過去三年，新光保全在智慧城市業務面的年營收比已有 12.4% 的複合成長率；未來也將透過 AI 協作推動企業營運，業務涵蓋智慧城市、智慧建築、智慧交通、智慧照護等多領域，協助政府及企業機構在災害管理、能源管理及健康照護等主軸面提升營運效率與客戶價值，持續朝成長目標邁進。

新保 2023 年營收為 77.13 億元，稅後純益 10.0.8 億元，每股稅後純益 2.43 元，股東會通過發放 2 元股息，並完成 9 席董事改選。

吳昕東強調，公司響應全球淨零排放等相關議題，長期關注 ESG 趨勢與脈動，並攜手事業群一同角逐企業永續等各類獎項，展現對永續的承諾；面對世界局勢的變遷，新光保全將以 AI 結合商業智慧 (Business Intelligence) 提供客戶價值，協助城市治理能更為智慧、安全與永續，並以堅韌意志向股東們展現實力與續航力。

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ESG新保股東會股息

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