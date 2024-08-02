聯電去年再生能源占比翻倍成長達11.1%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-02 18:56
聯電 (2303-TW)(UMC-US)2021 年宣示於 2050 年全面採用再生能源，並加入 RE100 國際再生能源倡議，2023 年集團再生能源使用占比達 11.1%，相較於 2022 年的 5.1% 翻倍增長，同時於台灣簽訂裝置容量達 181MWp 的再生能源採購合約，已自 2024 年起供電以穩健的腳步向 2025 年 25% 和 2030 年 50% 的目標推進。
聯電除了從第三方採購能源外，能源轉型策略還包括可再生能源的評估投資、導入新興發電技術及自建綠電案場。從 2021 年加入 RE100 國際再生能源倡議，2023 年聯電集團總裝置容量已超過 13,700 峰瓩，較 2020 年大幅成長近 3 倍，能夠滿足約 4,500 戶家庭一年的用電量。
為了響應政府的綠能政策，聯電 2010 年起即陸續於各廠區建置再生能源系統並躉售給台電，協助降低電網之溫室氣體排放 (電力排碳係數)，減少對非再生能源的依賴。自宣告 RE100 承諾以來，更將廠區屋頂太陽光電系統極大化，除新設太陽光電系統全部採自發自用，亦規劃於 2024 年底將所有躉售契約轉為自發自用。
在台灣廠區，聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠，也將台灣廠區設置太陽能系統的成功經驗拓展至海外，包含新加坡、大陸及日本等地的廠區皆已陸續建置，並納入新建廠房的標準設計項目，擴大集團的綠電使用量。
在台灣廠區，聯電的太陽能系統總裝置容量為台灣晶圓代工業界之冠。我們也將台灣廠區設置太陽能系統的成功經驗拓展至海外，包含新加坡、大陸及日本等地的廠區皆已陸續建置，並納入新建廠房的標準設計項目，擴大集團的綠電使用量。
聯電將設置太陽能發電系統的經驗，透過節能服務隊出團進行節能及安全診斷時，分享給中華大學及清華大學，協助這些學校評估設置太陽光電的方式，並提供維護保養與安全防護機制的建議，以達節能減碳的目的。未來，聯電期望透過全面性的綠能布局，與價值鏈夥伴一起帶動綠能產業的蓬勃發展，引領產業邁向淨零目標。
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