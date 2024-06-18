台灣東洋代理細胞流感疫苗 最新保護效果獲權威期刊發表

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-18 18:29

台灣東洋 (4105-TW) 的流感疫苗合作夥伴 CSL Seqirus，日前在《開放論壇傳染病》期刊 (Open Forum Infectious Diseases) 發表論文，該篇研究藉大規模樣本分析，正面肯定細胞流感疫苗對預防流感的價值。台灣東洋樂見代理的細胞流感疫苗獲國際肯定，未來會持續打造更完整的疫苗產品鏈，為健康台灣的願景與社會攜手努力。

這篇論文是 CSL Seqirus 針對 2017 年到 2020 年、進行為期三個流感季度的大規模流感疫苗效果分析 ，該研究針對在門診出現急性呼吸道或發燒症狀的 4 到 64 歲、共 99,610 位美國民眾列為分析樣本，並進一步將「確診流感」、「非流感」以及接種「傳統疫苗」、「細胞疫苗」等四種樣本參數進行交叉分析，在這篇實證研究中發現，接種「傳統疫苗」跟「細胞疫苗」的保護程度有所不同。這份以真實世界數據進行分析的實證研究，讓我們對細胞流感疫苗的公衛價值有更深入的瞭解。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，合作夥伴 CSL Seqirus 是 2015 年由澳洲 CSL 集團收購諾華 (Novartis) 疫苗業務後所成立的全球疫苗大廠，其專屬的細胞製程流感疫苗更引領著全球疫苗發展趨勢。台灣東洋早在 2020 年便開始引進該款先進的細胞流感疫苗，並連續 5 年將部分疫苗投入公費，希望以好品質的產品支持政府防疫；此外，也在各醫療院所提供自費細胞流感疫苗，為追求精準預防流感的民眾提供更好的選擇。

另外，侯靜蘭指出，目前先進國家開始導入疫苗分齡接種的公衛做法，台灣東洋團隊也觀察到各國建議 65 歲以上成人施打專屬疫苗的趨勢正興起，所以自 2023 年率先將 CSL Seqirus 在英國生產的佐劑流感疫苗引進國內，台灣東洋更是台灣第一個關注 65 歲以上成人流感防疫的疫苗廠牌。