新保獲台北市職場安心獎 徵才打造台灣安防產業艦隊

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 12:26

吳昕東表示，人才是企業最重要的資產，誠摯邀請各界新秀和資深專才加入新保。新保重視「人才力」，近年來也積極實踐 ESG 以落實企業永續發展，期待能招聘更多志同道合的專業人士，一起打造數位團隊，與 AI 協作推動創新。

新光保全指出，新保業務涵蓋智慧城市、智慧建築及智慧照護等多領域，提供環境安全管理、能源管理及人工智慧應用等高潛力服務，為強化自有研發能量，此次徵才專注於 SaaS、AIoT 等軟體、韌體及硬體工程師，為方便求職者了解未來工作內容，特別安排專業技術主管到場，和求職者深入交流。

新光保全積極應對 AI 產業發展，致力擴展技術團隊。新保指出，公司提供完善的職涯發展機會、友善職場政策及工作生活平衡的支持，包括數位訓練和在職培訓，協助員工快速成長與專業提升。

新光保全表示，公司營運秉持「建構友善安全的幸福職場」理念，定期評估工作場域安全，制定優於法令的假期及育嬰福利、增加男性員工陪產假天數、落實員工教育訓練、建構友善職場環境等的努力，並獲台北市長蔣萬安親自頒發「2024 職場安心獎」肯定。