〈焦點股〉遠離崩跌暴風圈 美債20年ETF 4檔齊漲同創1年新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 11:13

台股今 (2) 日遭遇黑色星期五，盤中暴跌逾 700 點，不過，聯準會 9 月降息幾成定局，國內掀起一波債券 ETF 投資熱潮，尤其是長天期美債，包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)、富邦美債 20 年 (00696B-TW) 等，市價均上漲超過 1%，並創 1 年新高，顯示人氣不墜。

美國 7 月 FOMC 會議剛結束，聯準會一槌定音，基準利率維持 5.25~5.5% 不變，主席鮑爾會後記者會上說明，過早或過晚降息都是風險，目前看到美國通膨降溫 (接近 3%)、失業率走高 (4.1%)，聯準會有必要 9 月開始降息，不過，他不敢對 9 月降息打包票，還是要觀察最新通膨及非農就業報告數據，市場聚焦 8 月底 Jackson hole 央行年會，鮑爾將再發表演講，屆時才能更清楚探詢到 9 月降息與否。

在美國降息題材支撐下，元大美債 20 年近日市價強勢走高，昨天成交量突破 10 萬張，今天盤中續揚近 2%，最高來到 31.47 元，創 1 年來新高。

國泰 20 年美債盤中亦上漲 1.8%，最高來到 32.75 元，同創 1 年新高，截至上午 11 時，成交量已突破 5 萬張；國泰 20 年美債正 2(00688L-TW) 是追蹤彭博 20 年期 (以上) 美國公債指數單日正向 2 倍槓桿，今天同步跳漲超過 2%。

此外，富邦美債 20 年、中信美國公債 20 年盤中均上漲超過 1%，最高分別來到 33.47、31.99 元，同寫 1 年新高。