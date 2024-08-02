〈焦點股〉AI 機殼股難逃被砍殺 晟銘電、迎廣跌逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 12:17
台股大盤今 (2) 日重摔逾 800 點，輝達 (NVDA-US) 昨日收盤股價大跌 6.67%，拖累 AI 族群大跌，AI 伺服器機殼股跟著慘綠，其中晟銘電 (3013-TW) 與迎廣 (6117-TW) 跌幅最為沈重，雙雙跌逾半根停板，AMAX-KY(6933-TW)跌逾 4%，勤誠 (8210-TW) 跌幅則相對小。
晟銘電早盤以 106 元開低走低，盤中最低跌至 102.5 元，截至上午 11 點 41 分，股價暫報 103.5 元，跌幅 6.33%，成交量超過 7000 張。迎廣同樣開低走低，早盤以 115.5 元開出，盤中最低跌至 112 元，截至上午 11 點 41 分，股價暫報 112.5 元，跌幅 5.86%。
AMAX-KY 早盤則以 264 元開出，最低跌至 259 元，截至上午 11 點 41 分，股價暫報 260.5 元，跌幅 4.75%。勤誠今天跌幅相對輕微，早盤以 276 元開低後走高，盤中一度翻紅，最高來到 292 元，不過隨後再度翻黑，截至上午 11 點 45 分，股價暫報 283 元，跌幅 1.39%，成交量超過 2000 張。
晟銘電先前指出，下半年隨著新產品陸續推出，第四季開始包括液冷機櫃、整合系統產品等都會開始量產出貨，預期下半年呈現逐季成長，樂觀看後市。
迎廣則提到，樂觀看今年整體營收展望，同時也看好水冷占比提高，年底水冷占伺服器業務比重有望提升至 10%，各產品線今年也將呈現成長。
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