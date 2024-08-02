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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月2日台股中小型公司7月營收一覽（新增12家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 07:55

本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月2日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計12家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
永信建-建材營造業 10.82億 117.7%
德律-其他電子業 5.38億 112.9%
金麗科-半導體業 3,491萬 39.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶元數控-電機機械 7,985萬 24.7%
德鴻-數位雲端 2,983萬 20.6%
永信建-建材營造業 10.82億 17.5%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達12家。其中營收年增大於 25％有4家，年增小於-20％有0家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 2家
介於10～50億 >= 0% 1家
介於10～50億 < 0% 1家
介於10～50億 <= -20% 0家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 2家
小於10億 >= 0% 6家
小於10億 < 0% 0家
小於10億 <= -20% 0家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
永信建-建材營造業 10.82億 117.7%
德律-其他電子業 5.38億 112.9%
金麗科-半導體業 3,491萬 39.1%
寶元數控-電機機械 7,985萬 30.0%
禾昌-電子零組件業 1.85億 16.9%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶元數控-電機機械 7,985萬 24.7%
德鴻-數位雲端 2,983萬 20.6%
永信建-建材營造業 10.82億 17.5%
禾昌-電子零組件業 1.85億 15.3%
長聖-生技醫療業 7,021萬 13.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收建材營造業永信建建材營造業永信建

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永信建2993.10%
德律1481.72%
金麗科2771.65%
禾昌29.551.55%
長聖1961.29%
寶元數控42.53.46%
德鴻37.35-4.45%

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