營收速報 - 2024年8月2日台股中小型公司7月營收一覽（新增12家）
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 07:55
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月2日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計12家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|永信建-建材營造業
|10.82億
|117.7%
|德律-其他電子業
|5.38億
|112.9%
|金麗科-半導體業
|3,491萬
|39.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶元數控-電機機械
|7,985萬
|24.7%
|德鴻-數位雲端
|2,983萬
|20.6%
|永信建-建材營造業
|10.82億
|17.5%
7月已公布營收一覽
截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達12家。其中營收年增大於 25％有4家，年增小於-20％有0家。
7月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|2家
|介於10～50億
|>= 0%
|1家
|介於10～50億
|< 0%
|1家
|介於10～50億
|<= -20%
|0家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|2家
|小於10億
|>= 0%
|6家
|小於10億
|< 0%
|0家
|小於10億
|<= -20%
|0家
7月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|永信建-建材營造業
|10.82億
|117.7%
|德律-其他電子業
|5.38億
|112.9%
|金麗科-半導體業
|3,491萬
|39.1%
|寶元數控-電機機械
|7,985萬
|30.0%
|禾昌-電子零組件業
|1.85億
|16.9%
7月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶元數控-電機機械
|7,985萬
|24.7%
|德鴻-數位雲端
|2,983萬
|20.6%
|永信建-建材營造業
|10.82億
|17.5%
|禾昌-電子零組件業
|1.85億
|15.3%
|長聖-生技醫療業
|7,021萬
|13.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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