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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為53.3元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.29元下修至1.17元，其中最高估值1.71元，最低估值0.6元，預估目標價為53.3元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.71(1.71)2.773.2
最低值0.6(0.6)1.452.24
平均值1.25(1.26)2.082.74
中位數1.17(1.29)2.072.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值277,936,000307,702,820329,607,290
最低值223,582,120230,495,390229,734,420
平均值260,794,730277,641,310285,756,410
中位數264,573,940282,893,000291,841,980

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.84.0510.253.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,755,344355,183,300411,670,391273,353,806

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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