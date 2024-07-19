鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為53.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.44元下修至1.3元，其中最高估值1.71元，最低估值0.6元，預估目標價為53.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.71(2.49)
|2.77
|3.2
|最低值
|0.6(0.6)
|1.6
|2.24
|平均值
|1.27(1.5)
|2.11
|2.74
|中位數
|1.3(1.44)
|2.07
|2.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|277,936,000
|307,702,820
|329,607,290
|最低值
|223,582,120
|230,495,390
|229,734,420
|平均值
|261,627,690
|279,635,740
|285,756,410
|中位數
|266,618,000
|282,893,000
|291,841,980
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.8
|4.05
|10.25
|3.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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